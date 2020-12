Liga : le FC Barcelone perd de nouveaux points contre Valence

Loin d'être étincelant et loin de la tête occupée par l'Atlético de Madrid, le FC Barcelone restait néanmoins sur deux succès, à domicile, en Liga, avant de recevoir Valence pour le compte de la 14e journée. Un contingent che désormais plus habitué à la deuxième partie de tableau et qui, il y a trois jours, avait dû attendre la prolongation pour se défaire de la modeste équipe de Terrassa, pensionnaire de Tercera Division (D4), en 1/164e de finale de la Coupe du Roi (2-4). Cet après-midi, Ronald Koeman proposait un 4-1-4-1, Griezmann, Pedri, Coutinho et Braithwaite en soutien de Messi et Sergio Busquets seul devant la défense, où trônait une nouvelle fois dans l'axe le surprenant duo Oscar Mingueza-Ronald Araujo.

Au Camp Nou, c'est cette défense qui se mettait, pour de mauvaises raisons, en évidence, en oubliant Mouctar Diakhaby au marquage, sur un corner tiré par Carlos Soler. La tête de l'ancien défenseur lyonnais faisait mouche (0-1, 29e). A quelques instants de la pause, la rencontre s'emballait. Sur sa ligne, Marc-André ter Stegen réalisait une parade sublime face à Maxi Gomez (45e+1). Sur l'action suivante, José Luis Gayà poussait très légèrement Antoine Griezmann, qui perdait l'équilibre dans la surface. L'arbitre désignait le point de penalty et expulsait le défenseur. Après recours à la VAR, il retirait le carton mais confirmait le penalty, que manquait Lionel Messi (45e+4). L'Argentin profitait cependant d'un Jordi Alba attentif pour propulser son centre dans les filets, de la tête (1-1, 45e+4).

Maxi Gomez contrarie les plans du Barça

A la reprise du deuxième acte, Sergio Busquets laissait sa place à Frenkie de Jong, belle satisfaction des dernières semaines mais préservé aujourd'hui. Trop replié, Valence craquait rapidement. En nombre dans la surface adverse, les Blaugrana multipliaient les passes, avant qu'Antoine Griezmann ne tente un une-deux avec de Jong. Le ballon arrivait sur Ronald Araujo qui trompait Jaume Domenech d'une volée acrobatique d'attaquant (2-1, 52e). Après ce premier but avec le Barça du défenseur de 21 ans, la bande à Koeman se faisait punir, sur une nouvelle hésitation de sa défense. Sur un centre en retrait de Gaya, Maxi Gómez passait devant Óscar Mingueza et trompait Marc-André ter Stegen de l'extérieur du pied (2-2, 69e) ! Le premier but depuis 7 matches de l'attaquant uruguayen.

A partir de là, le Barça ne cessait d'attaquer sur le but de Jaume Domenech, et le club che tentait de répondre sur des contres placés. Francisco Trincao, Clément Lenglet et Miralem Pjanic, prenaient les places d'Antoine Griezmann, de Philippe Coutinho et Pedri, mais le bloc che tenait bon. Cet après-midi, Lionel Messi a égalé le Roi Pelé en tant que meilleur buteur de l'histoire avec le même club (643 réalisations juste avec le Barça). Un record de plus. Un symbole. Mais cela ne vaut pas trois points. Ce dont le Barça avait besoin aujourd'hui. Avec ce match nul, les Catalans restent 5e, à portée de tir de Séville et de Grenade. En tête, l'Atlético compte désormais 8 points de plus que le FC Barcelone. De son côté, Valence ramène un point du Camp Nou, mais reste 12e, quatre points devant la zone rouge.