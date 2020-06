Le FC Barcelone demande de nouveaux sacrifices à ses stars !

Le FC Barcelone a été très touché par la crise du coronavirus. Si les médias catalans continuent de spéculer sur des arrivées de Lautaro Martinez ou même de Neymar lors du prochain mercato, le leader de la Liga n'a tout simplement plus grand chose dans ses caisses. En début de confinement déjà, les joueurs du FC Barcelone avaient dû réduire leurs émoluments de 70% pour que le club ne coule pas.

Mais voilà que, quelques semaines plus tard, la formation catalane est toujours en énorme difficulté. Les réductions salariales des joueurs ont certes pu limiter la casse, mais les pertes liées à l'arrêt total de l'activité restent colossales. Et comme l'explique Catalunya Radio, la radio publique catalane, Josep Maria Bartomeu a demandé un nouvel effort à ses joueurs.

Les joueurs n'ont pas encore donné leur réponse

Lors de sa visite au centre d'entraînement le 23 mars dernier, le président du champion d'Espagne en titre accompagné par d'autres dirigeants, a expliqué aux joueurs que la situation était critique. Les pertes de revenus liées à la billetterie, au musée et aux magasins officiels ne seront pas récupérées de suite, et il a ainsi demandé un nouvel effort à Lionel Messi et sa bande. Il s'agirait cependant d'une baisse de salaire moins importante, mais l'état-major barcelonais espère pouvoir économiser au total un peu moins de 10 millions d'euros.

Les joueurs ont écouté leur président, mais actuellement, aucun accord n'a été trouvé et aucune réponse n'a été donnée. La balle est donc dans le camp du vestiaire barcelonais. Et ce n'est probablement pas terminé, puisque comme l'explique le média, les dirigeants risquent de devoir demander de nouveaux sacrifices à leurs joueurs dans les mois à venir. Les joueurs qui souhaitent rejoindre le Barça cet été savent également à quoi s'en tenir.