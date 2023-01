Serie A : pas de vainqueur entre Udinese et l’Hellas Verone

Suite et fin de la 20ème journée de Serie A ce lundi avec une affiche entre l’Udinese et l’Hellas Vérone. Respectivement 7ème et 18ème du championnat italien, les deux formations devaient engranger des points et de la confiance mais pas pour les mêmes raisons. D’un côté, les locaux pouvaient se rapprocher des places qualificatives pour les coupes européennes de la prochaine saison. De l’autre, les visiteurs pouvaient sortir de la zone de relégation pour s’offrir un petit bol d’air. En tout début de rencontre, les joueurs d’Andrea Sottil profitaient d’une erreur défensive pour ouvrir le score grâce au but contre son camp de Rodrigo Becao (4e, 1-0).

A peine un quart d’heure plus tard, les visiteurs égalisaient par l’intermédiaire de Lazar Samardzic sur une passe décisive de Beto (21e, 1-1). Le quatrième but du joueur allemand en Serie A. Au retour des vestiaires, les deux entraineurs procédaient à de nombreux changements mais le score de la rencontre n’évoluait plus jusqu’au coup de sifflet final. Ce match nul ne fait les affaires d’aucune des deux équipes. Au classement, les deux formations restent aux mêmes places (7ème pour les locaux, 18ème pour les visiteurs) en Serie A. Lors de la prochaine et 21ème journée du championnat italien, l’Udinese se rendra sur la pelouse du Torino tandis que l’Hellas Vérone recevra la Lazio.

