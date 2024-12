Le Barça de Xavi et Iniesta domine le Real lors d’un match de gala

Après avoir marqué toute une génération, Andrés Iniesta et Xavi ont rejoué ensemble, ce dimanche à Tokyo, sous le maillot du FC Barcelone lors d’un match de légendes face au Real Madrid. Aux côtés de Rivaldo, Javier Saviola, Gaizka Mendieta, Ludovic Giuly, Rafa Marquez ou encore Frédéric Déhu, les deux anciens milieux de terrain barcelonais ont ainsi régalé les 45 000 spectateurs présents.

Alors que le Real était, de son côté, emmené par Iker Casillas, Roberto Carlos, Fabio Cannavaro, Steve McManaman, Julio Baptista mais également Christian Karembeu, ce sont finalement les Culers qui l’ont emporté (2-1) grâce à un but de Saviola sur une passe de Giuly et un but contre son camp de Fernando Sanz. Le Real avait égalisé sur un penalty transformé par Javier Balboa. «C’était très spécial. J’ai profité du match, de l’ambiance, et j’ai pris du plaisir», a finalement confié Andrés Iniesta au coup de sifflet final.