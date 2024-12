FC Barcelone : Hansi Flick l’a mauvaise après son expulsion

Hansi Flick ne sera pas sur le banc du FC Barcelone ce dimanche face à Leganés (21h00). L’entraîneur allemand est en effet suspendu après avoir été expulsé pour un mot de trop lors de la dernière rencontre de son équipe face au Betis, et laissera sa place à son adjoint Marcus Sorg. Ce samedi en conférence de presse, l’ancien coach du Bayern Munich est quand même revenu sur cette décision arbitrale, qu’il peine encore à digérer.

«Ma suspension ? Ma réaction n’a pas été bonne, j’ai essayé de parler à Frenkie, et il y a eu des problèmes entre Roque et Iñigo. On n’a pas besoin d’avoir de mauvais gestes. Il ne faut pas dépenser notre énergie dans des décisions que nous ne pouvons pas changer. Je dois accepter le carton rouge mais ça a été dur, a avoué l’Allemand (…) Je n’étais pas habitué à ce championnat, je viens d’arriver et j’ai déjà reçu mon premier carton rouge. J’espère aussi qu’ils agiront de la même manière avec les autres équipes. C’est la dernière fois que je réponds à propos des arbitres, je sais que pour les journalistes, c’est un sujet très intéressant, mais tout a déjà été dit. »