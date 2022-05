Sheffield United : un joueur agressé par un fan de Nottingham Forest

Ce mardi, Nottingham Forest recevait Sheffield United dans le cadre du match retour de la demi-finale de playoffs pour l'accession en Premier League. L'équipe à domicile s'inclinait 2 buts à 1 mais sa victoire à l'aller sur le même score poussait les deux équipes à se départager aux tirs au but. La séance fut remportée par Nottingham avant que le terrain ne soit complètement envahi pour la célébration. Cependant, ce qui aurait dû être une fête semblerait avoir mal tourné. En effet, un supporter de Forest aurait asséné un coup de tête à l'attaquant et capitaine de Sheffield, Billy Sharp, qui s'écroula au sol et qui aurait eu besoin de quelques points de suture. En conférence de presse le manager de Sheffield Paul Heckingbottom était très remonté.

«Nous voyons des choses jetées sur le terrain pour mettre la santé et la sécurité des joueurs en danger et rien n'a jamais été fait à ce sujet. Il y aura quelque chose à faire à ce sujet. Nous avons vu ce qui s'est passé, nous savons ce qui s'est passé. Il y aura sans aucun doute une peine de prison. Comment pouvez-vous venir sur un lieu de travail en vous occupant de vos propres affaires et être agressé de cette façon? C'est juste hors d'usage et c'est tout ce qui ne va pas. Trop souvent, nous entendons des gens le condamner, mais rien n'est fait à ce sujet. C'est nous qui avons souffert. C'est bouleversant pour de nombreuses raisons – je ne veux pas en dire trop à ce sujet. Il sera traité.» Nottingham Forest aurait déjà annoncé bannir ce supporter de son stade tandis que la police aurait réussi à l'identifier.