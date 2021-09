Real Madrid : le malaise Marco Asensio enfle

Carlo Ancelotti le sait mieux que personne. Même quand tout va bien, il y a toujours une affaire qui traîne au Real Madrid. Ces dernières heures, c'est le cas de Marco Asensio (25 ans) qui interpelle. L'attaquant espagnol n'a en effet démarré aucun match depuis le début de la saison. S'il est apparu à six reprises toutes compétitions confondues (68 minutes de jeu au total), c'est à chaque fois en sortant du banc de touche.

Une situation qui commencerait à le peser à en croire certains médias espagnols, comme la Cadena SER. L'international espagnol (26 sélections, 1 but) - qui a disputé les Jeux Olympiques de Tokyo cet été, décrochant la médaille d'argent avec la Rojita - se sent bien physiquement après sa grave blessure au genou à l'été 2019 et ne comprend pas exactement ce que le technicien italien attend de lui.

Ancelotti le met au défi

S'il ne lui en tient pas rigueur, l'Ibère attend de voir ce que lui réservent les prochaines semaines de compétition. Si rien ne change, il craint de traîner ce statut durant une bonne partie de la saison. Il songerait alors sûrement à son avenir, alors que son bail dans la capitale espagnole court jusqu'en juin 2023. Cet été, il avait refusé des offres de l'AC Milan et de Tottenham pour croire en ses chances au sein de la Casa Blanca. Des offres, il en a toujours en sa possession, toujours selon la SER.

Invité à réagir sur le sujet ce mardi en conférence de presse, Carletto ne s'est pas caché. «Tout le monde sait ce que je pense, choisir un onze est compliqué. Peut-être qu'il n'est pas content, c'est normal. Cela me paraitrait anormal qu'un joueur qui ne joue pas soit content. Si Asensio, Isco, Jovic ne sont pas contents, c'est bien. Ils ne doivent pas être contents. Ils s'entraînent bien, j'aime ça. Si tout le monde est motivé, il y aura du temps de jeu pour tout le monde», a-t-il conclu. Le message est passé. À Asensio de jouer... s'il en a l'occasion.