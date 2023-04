Serie A : l’Atlanta Bergame vient à bout de la Cremonese

Pour le compte de la 28e journée de Serie A, l’Atalanta Bergame se déplaçait sur la pelouse du Giovanni Zini pour y défier la Cremonese. Sixième au coup d’envoi, la Dea prenait rapidement le contrôle des opérations et ouvrait le score juste avant la pause par l’intermédiaire de Marten De Roon (0-1, 44e). Au retour des vestiaires, les Grigiorossi s’enhardissaient et égalisaient grâce à une réalisation de leur capitaine Daniel Ciofani.

Tenu en échec, le club de Bergame s’en remettait finalement au nouvel entrant Jérémie Boga (1-2, 72e) pour reprendre l’avantage. Dans les ultimes secondes, Ademola Lookman parachevait la victoire des siens (1-3, 90+3e) et offrait ainsi trois points précieux. Avec ce succès (3-1), les hommes de Gian Piero Gasperini intègrent le top 5 du championnat et comptent une petite longueur d’avance sur l’AS Roma. De son côté, la Cremonese est plus que jamais lanterne rouge avec 13 unités et se rapproche, un peu plus, de la Serie B.

