Patson Daka débarque à Leicester

La recrue phare du mercato estival de Leicester est enfin là ! Patson Daka (22 ans), l’avant-centre star du RB Salzbourg rejoint officiellement les Foxes. Si le prix de son transfert n’est pour l’instant pas connu, il pourrait atteindre les 40 millions d'euros. Le buteur zambien sort d’une énorme saison en Autriche où il a inscrit 34 buts et délivré 12 passes décisives toutes compétitions confondues.

Le club anglais a confirmé et officialisé sa venue à travers un communiqué. Le joueur lui a exprimé son bonheur d’avoir pu rejoindre les Foxes. « Je suis juste tellement excité de savoir que j'ai des fans derrière moi qui ont tant d'amour et de savoir qu'ils sont prêts à me soutenir, ainsi que le Club. Je donnerai le meilleur de moi-même pour le Club chaque jour et j'ai vraiment hâte de les voir dans le stade. » Une très belle recrue pour l'avenir de Leicester qui voyait Jamie Vardy vieillir sans pouvoir lui trouver un successeur.