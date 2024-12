PSG : la réaction de Luis Enrique sur la rumeur Osimhen

Sur la pelouse du RC Lens, le Paris Saint-Germain bouclera l’année 2024, ce dimanche à 21 heures, avec une affiche comptant pour les 32es de finale de la Coupe de France. Avant ce rendez-vous, Luis Enrique s’est présenté en conférence de presse. L’occasion pour le technicien espagnol d’être questionné sur la rumeur Victor Osimhen, une piste réactivée pour cet hiver.

«Je ne parle pas de joueurs qui ne sont pas dans le club, dans aucun cas», a cependant indiqué froidement l’ancien sélectionneur de la Roja. Plus tôt, le coach parisien avait d’ailleurs assuré être satisfait de son effectif actuel. «Je suis très content de l’effectif. Le mieux à chaque mercato c’est d’être attentif, c’est difficile d’améliorer notre effectif, on veut développer nos jeunes talents. Concernant le mercato, on a une très bonne équipe». Le message est passé !