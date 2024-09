Jonathan Tah ne prolongera pas au Bayer Leverkusen

Annoncé sur le départ pendant tout l’été, Jonathan Tah va finalement repartir pour une neuvième saison sous le maillot des Rouge et Noir. Très apprécié de Xabi Alonso, l’international allemand (29 sélections) sera d’ailleurs le vice-capitaine de Leverkusen une saison de plus sous la houlette de l’Espagnol. Pour autant, le joueur de 28 ans devrait prochainement quitter le club allemand à en croire ses récents propos…

La suite après cette publicité

«Je ne vais pas signer un nouveau contrat avec le Bayer Leverkusen. Ma décision est prise. Je vais donner le meilleur de moi-même jusqu’au bout et ensuite nous verrons pour mon futur club. Mais ma décision est d’y aller et de tenter une expérience différente», a ainsi confié le défenseur allemand dans un entretien accordé à Süddeutsche Zeitung. Pour rappel, le FC Barcelone, Manchester United, le Bayern Munich et plusieurs des plus grands clubs d’Europe se sont penchés sur son cas au cours des dernières semaines.