Mercato : nouvelle guerre en vue entre le PSG et le FC Barcelone

Le mercato estival vient à peine de fermer ses portes qu'un peu partout en Europe, on évoque déjà le marché hivernal. Et il faut dire qu'en interne, les dirigeants des plus grosses écuries européennes ont logiquement déjà commencé à le préparer en fonction des besoins de leur équipe. Puis, il y aura aussi ces opportunités de marché, et ces joueurs qu'il conviendrait d'aller chercher avant qu'un autre cador européen ne le fasse.

En janvier, ça sera sûrement le cas avec Andrey Nascimento dos Santos, tout simplement connu comme Andrey Santos. Le milieu de terrain de 18 ans est considéré comme l'un des tous meilleurs espoirs du Brésil, et Vasco da Gama a déjà reçu de nombreuses demandes de renseignement à son sujet.

Un profil séduisant

Et selon divers médias comme The Sun ou iNews, le PSG est aussi sur le coup. Les Parisiens, qui n'ont que très peu exploré le marché brésilien ces dernières années, doivent faire face à la concurrence du FC Barcelone, de Newcastle et de Manchester City. Les Catalans souhaitent notamment en faire le remplaçant de Sergio Busquets sur le moyen terme, et avaient déjà sondé Vasco lors du marché estival.

Le PSG et le Barça semblent même être les clubs les plus chauds sur ce dossier, avec un joueur qui devrait coûter environ 35 millions d'euros, montant que les deux écuries peuvent se permettre sans trop de complications. Un nouveau feuilleton dans lequel les Parisiens et les Barcelonais, souvent opposés comme pour De Jong ou Lewandowski cet été, sans parler des tentatives catalanes pour Neymar, Verratti ou Marquinhos, vont encore se faire la guerre...