Bayern Munich : le retour de Manuel Neuer se précise

Voilà presque un an que l’on n’a plus vu Manuel Neuer sur un terrain de football. A son retour d’une Coupe du monde ratée avec la Mannschaft, le gardien allemand a profité de quelques jours de vacances pour s’offrir un séjour en montagne mais il s’est cassé la jambe droite en faisant du ski. Depuis, le portier de 37 ans avait repris l’entraînement en mai dernier mais avait dû être encore absent après une blessure au mollet. Finalement, le natif de Gelsenkirchen a repris l’entraînement en août et tout irait pour le mieux depuis.

Pour cette raison, un retour dès le mois d’octobre est sérieusement considéré en Bavière. Comme l’affirme Sky Sports ce lundi, le champion du monde 2014 pourrait revenir contre Mayence le 21 octobre prochain (18h30) ou contre Galatasaray en Ligue des Champions trois jours plus tard (18h45). Selon nos confrères d’outre-Rhin, l’ancien de Schalke 04 sera de retour dans le but au plus tard contre Darmstadt le 28 octobre prochain. Autre précision importante du média allemand, Manuel Neuer ne souhaite pas passer par la case remplaçant et souhaite être titularisé dès son retour tant il se sent prêt et il serait très déterminé à reprendre la compétition. Les supporters bavarois peuvent s’en frotter les mains…