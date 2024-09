Lille - PSG : Lucas Beraldo envoie déjà un message fort à Luis Enrique

À la veille de la trêve internationale, le Paris Saint-Germain avait un déplacement périlleux à réussir dans le cadre de la 3ème journée de Ligue 1. En terre lilloise, les troupes de Luis Enrique se devaient de rester invaincues face à une équipe du LOSC en confiance qui a également remporté ses deux premières journées. Pour cette affiche au stade Pierre Mauroy, l’entraîneur espagnol a été contraint de titulariser Lucas Beraldo sur le côté gauche de la défense en raison de l’absence de Nuno Mendes. En effet, le latéral portugais a contracté un virus et n’a donc pas pu prendre au voyage dans le Nord de la France ce dimanche soir. Les projecteurs étaient donc logiquement braqués sur Beraldo. Recruté en janvier dernier au Brésil, il avait connu des débuts en demi-teinte avant de montrer de belles choses en fin de campagne, notamment en Ligue des Champions. À seulement 20 ans, l’ancien roc défensif de São Paulo se devait de rassurer son monde.

«Comment ne pas aimer Beraldo ? Cela fait partie des curiosités du football. Tu peux recruter un joueur expérimenté de 30 ans et il aura besoin d’un ou deux ans pour s’adapter, et tu peux aussi prendre un Beraldo, qui a seulement 20 ans et en dix jours, on dirait qu’il évolue à Paris depuis des années», s’était déjà réjoui Luis Enrique en fin de saison dernière. Mais avec une préparation entière dans les jambes, Lucas Beraldo n’allait plus être jugé comme la jeune recrue hivernale tout droit venue du Brésil et à qui il faut laisser du temps. À Paris, il faut aligner les performances rapidement avec solidité et régularité pour convaincre entraîneurs, supporteurs et dirigeants. Et pour sa première titularisation avec le PSG cette saison, le natif de Piracicaba a répondu présent et a surtout envoyé un message très clair à son club, quelques jours seulement après la fin du mercato d’été, dans cette victoire contrôlée par les siens (1-3).

Le Paris Saint-Germain doit-il encore recruter ? C’est la question qui était sur toutes les bouches au cours de ces dernières semaines, notamment chez certains supporters et observateurs parisiens qui remettaient en question la profondeur de l’effectif parisien. Si les lignes offensives prenaient majoritairement la place dans ces débats, le poste de latéral gauche est souvent revenu. Alors que Nordi Mukiele et Juan Bernat ont été prêtés respectivement au Bayer Leverkusen et Villarreal, le flanc gauche de la défense parisienne n’était plus que composé de Nuno Mendes et Lucas Beraldo. Le Portugais étant sujet aux blessures, c’est le Brésilien, défenseur central de métier, qui fait donc figure de doublure officielle. Voilà qui ne rassurait pas une partie de la communauté parisienne. Mais son entraîneur et ses dirigeants ont maintenu la confiance qu’ils lui avaient accordée la saison passée et Beraldo leur rend bien. S’il a eu du mal à contenir Edon Zhegrova en première période, le Brésilien a petit à petit su se remettre dans son match, enchaînant de solides interceptions et en remportant cinq duels face à son opposant sur le flanc gauche.

Tout n’est pas toujours parfait, mais il affiche malgré tout 85% de passes réussies. Il est clairement sur la bonne voie. En tout cas, Lucas Beraldo peut aussi compter sur la confiance de ses coéquipiers et pas des moindres : «il progresse, c’est sûr. Au Brésil, on avait remarqué que c’était un joueur qui avait beaucoup de qualités. Venir en Europe ce n’est jamais facile surtout en hiver, lui il a une adaptation très rapide. Il joue à plusieurs postes, c’est un joueur très polyvalent. Le coach apprécie sa versatilité. Il a beaucoup plus de maturité, avec de l’expérience. On essaye de beaucoup parler avec lui. Le coach essaye de lui donner de bonnes expériences pour qu’il puisse jouer et s’adapter. C’est déjà un grand joueur et il va encore s’améliorer», a déclaré son compatriote et capitaine, Marquinhos, en zone mixte après la victoire contre le LOSC. Alors qu’il va rejoindre sa sélection aujourd’hui, Lucas Beraldo peut rentrer en Amérique du Sud avec l’esprit libre et le sentiment du travail bien fait.