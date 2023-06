Bordeaux-Rodez : un supporter a agressé un stadier en loges pour son brunch

La polémique autour de la rencontre entre Bordeaux et Rodez ne finit pas d’enfler. Alors que tout est parti de l’ouverture du score de Lucas Buades qui a été bousculé par un membre des Ultras Marines, ce qui a entraîné l’arrêt total du match, plusieurs autres interpellations ont eu lieu dans le Matmut Atlantique ce soir-là. À commencer par un homme de 47 ans, qui a été interpellé pour avoir agressé un stadier dans les loges selon Sud-Ouest.

Ce dernier n’aurait pas accepté qu’on lui demande de quitter les lieux après l’arrêt du match. Il n’aurait pas eu accès au brunch pour se restaurer. L’homme a été ensuite placé en garde à vue pour outrages et violences légères sur une personne chargée d’une mission de service public. Il a reconnu les faits et a été déféré au parquet de Bordeaux, ce dimanche. Il a été placé sous contrôle judiciaire et interdit de stade en attendant de s’expliquer devant le tribunal correctionnel.

