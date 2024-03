Ligue 1 : Emanuel Emegha et Strasbourg s’imposent à Nantes

Poursuite de la 26e journée de Ligue 1 ce samedi. En proie au doute depuis le début de la seconde partie de saison, le RC Strasbourg était en déplacement sur la pelouse du FC Nantes, barragiste. Une rencontre entre deux malades dans le besoin de points. Et alors que le rythme de la rencontre partait tambour battant, le RCSA a douché la Beaujoire dès la troisième minute grâce au sang-froid de Kevin Gameiro face au but (0-1, 3e). Revigorés par ce but encaissé d’entrée, les Canaris sont montés en pression et Eray Cömert, fautif sur le premier but, a remis les deux équipes à hauteur avant la pause (1-1, 37e).

Pourtant dominateurs et plus incisifs, les Nantais ont perdu pied au retour des vestiaires. Se procurant les meilleures opportunités, les locaux ont concédé un deuxième but peu après l’heure de jeu quand Emanuel Emegha était à la conclusion d’une action rapide suite à la perte de balle de Nathan Zézé (1-2, 62e). L’attaquant néerlandais, en jambes, s’est offert le doublé à la 78e minute en faisant parler sa vitesse et sa technique (1-3, 78e). Avec ce joli succès, Strasbourg se donne de l’air et grimpe à la 12e place. Nantes peut avoir des regrets : dominateurs, les hommes de Jocelyn Gourvennec concèdent une nouvelle défaite et restent barragistes.