Jorge Mendes aurait discuté d'Isco avec José Mourinho

Champion d'Europe et d'Espagne avec le Real Madrid, Isco, le milieu offensif espagnol, quittera le club madrilène à l'expiration de son contrat à la fin du mois. Et s'il privilégierait de rester en Liga, son agent, le célèbre Jorge Mendes étudierait également d'autres pistes. En effet, selon Sky Sports le Portugais aurait discuté d'Isco avec José Mourinho.

L'AS Rome et son entraineur lusitanien ont envie de confirmer cette belle saison ponctuée d'un sacre en Ligue Europa Conférence, en effectuant un mercato de qualité. Et s'il jouait moins ces dernières saisons, le quintuple vainqueur de la C1 reste un joueur de qualité qui pourrait apporter à l'effectif du Special One.