Sao Paulo : les premiers mots de Lucas Moura

Libre de s’engager où il le souhaite au terme de son bail avec Tottenham en juin dernier, Lucas Moura a opté pour un retour au pays. En effet, l’ailier brésilien s’est engagé jusqu’en décembre 2023 avec Sao Paulo. Un joli coup réalisé par la formation brésilienne qui s’est attachée au passage les services d’un autre joueur connu et reconnu en Europe, James Rodriguez, lui aussi en fin de contrat avec l’Olympiacos. Après 10 ans d’exil sur le vieux continent, le joueur de 30 ans passé par le Paris Saint-Germain retrouve son club formateur qui lui a permis de révéler son talent à la planète entière. Quelques jours après sa signature, l’international brésilien (34 sélections, 4 buts) a justifié son choix devant la presse.

La suite après cette publicité

« Quand j’ai quitté Sao Paulo, j’ai pensé rester dix ans en Europe. J’étais maintenant en fin de contrat pour la première fois, j’ai décidé d’écouter toutes les propositions et d’analyser avec la famille. Pour être tout à fait honnête, quelque chose qui a fait beaucoup de différence a été l’implication des fans. Envahir mes réseaux sociaux et ceux de ma femme, c’est quelque chose que je n’avais jamais vu auparavant. Voir aussi de l’extérieur le club se battre dans trois compétitions, la joie qu’il procure… Cela m’a beaucoup ému aussi, et l’affection que j’ai pour le club, que j’ai toujours emportée avec moi. Cela a fait toute la différence en rentrant à la maison », a déclaré Lucas Moura, des propos rapportés par Uol.