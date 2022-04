Ligue 1 : la course au podium devient totalement folle

Cette 33e journée n'aura pas forcément été spectaculaire mais elle a permis un énorme resserrement en haut du classement. Car si le PSG attend patiemment son 10e titre de champion de France et que l'OM a fait un très grand pas pour être son dauphin en fin de saison (attention au calendrier tout de même avec des matchs face à Lyon, Rennes et Strasbourg), derrière, c'est l'embouteillage. Ils sont désormais trois à 56 points, le Stade Rennais, Strasbourg et Monaco. Devant ses concurrents une large partie de la saison, Nice est lui retombé à la 6e place, relégué à deux points.

« C’est une journée qui nous donne un peu plus de confort, un peu plus d’air à la deuxième place. » Pendant que Jorge Sampaoli se satisfaisait de la bonne opération comptable des Phocéens, à Rennes, cette seconde défaite de suite contre un concurrent direct au podium (Monaco puis Strasbourg) fait très mal aux têtes. «On a déjà rebondi plusieurs fois dans la saison. Nous avons du caractère. On va recevoir Lorient, qui lutte pour son maintien. Il faut remettre tout à plat pour avancer et gérer les émotions de la fin de saison», assurait un Genesio à la tête des mauvais jours.

Rennes laisse Monaco et Strasbourg revenir

Jusque là, le Stade Rennais avait tout bien fait ou presque mais il a participé à relancer la machine monégasque et s'est ensuite brisé sur le dynamisme strasbourgeois (11 matchs sans défaite). «Ce que les gars ont fait est incroyable, souriait Stéphan. C’est incroyable de lutter contre cette équipe rennaise, de la dominer comme ça sur la dernière demi-heure et de remporter une victoire méritée et logique.» 4e à cause d'une moins bonne différence de buts que son adversaire du soir, le Racing peut plus que jamais croire en une qualification européenne.

Mais attention au retour tonitruant de Monaco. Facile vainqueur de Nice, l'ASM enchaîne avec une 5e victoire de suite et n'a jamais semblé aussi dangereux cette saison. Il faut croire que l'élimination en Ligue Europa a permis de se concentrer pleinement sur le championnat. «On a eu une période où on jouait tous les trois jours. Maintenant, on peut travailler davantage tactiquement, physiquement aussi. Auparavant, on faisait surtout de la récupération sur le plan physique», a justifié Philippe Clément pour expliquer cette bonne série.

L'OL et le LOSC, adieu l'Europe

Monaco a en plus l'avantage probable d'avoir le meilleur effectif que ses concurrents directs et pourrait bien refaire le coup de la saison dernière en chipant la 3e place sur le fil. Tout l'inverse de Nice qui en est désormais à une victoire sur ses six derniers matchs de Ligue 1. Présent sur le podium pendant 16 journées cette saison, le Gym accuse le coup au pire des moments. Même Lens, 7e et à un point des Aiglons, n'a pas dit son dernier mot, alors que pour l'OL (8e) et le LOSC (9e), respectivement à 7 et 8 unités du podium, l'Europe s'est sans doute éloignée de manière définitive.