Wrexham : Gareth Bale dragué par le club de Ryan Reynolds

Et si Gareth Bale renfilait les crampons pour une dernière danse ? Officiellement retraité depuis janvier, l’ancien international gallois éveille depuis mardi de nombreuses spéculations sur son avenir. Dans une vidéo publiée sur Twitter par Rob McElhenney, co-propriétaire du club de Wrexham avec Ryan Reynolds, l’ex-joueur du Real Madrid a félicité son homologue pour sa montée décrochée en League Two (D4 anglaise) ce week-end.

Sur ce même tweet, l’acteur hollywoodien en a ainsi profité pour lui glisser son souhait de le voir arborer les couleurs de son équipe la saison prochaine : «Hey Gareth, jouons au golf, où je ne passerai pas 4 heures à essayer de te convaincre de ne pas prendre ta retraite pour une dernière saison magique», a-t-il tweeté, avant que le Gallois n’enchérisse : «Cela dépend de quel parcours (de golf)». Ce week-end, le club anglais de Wrexham, racheté il y a deux ans et demi par les acteurs américains Ryan Reynolds et Rob McElhenney, a validé sa montée en League Two (dernier échelon professionnel en Angleterre) après sa victoire 3-1 contre Boreham. De quoi nourrir de nouvelles ambitions, alors que les deux acteurs gardent toujours en tête leur objectif de rallier la Premier League dans les prochaines années.

