Angleterre : le club de Ryan Reynolds valide sa montée en D4, premier échelon du football professionnel

Ryan Reynolds a réussi son pari ! Lors de la 45ème journée, Wrexham a battu Boreham Wood (3-1) et est donc assuré de finir premier de l’English National League. En effet, les joueurs de Wrexham ont réussi à inverser la tendance après avoir été menés par leurs adversaires du soir grâce à un doublé notamment de Paul Mullin en deuxième période. Avec 110 points au compteur, le club gallois qui évolue dans un championnat anglais ne peut plus être rattrapé par son premier poursuivant Notts County, qui en compte seulement 106 points, sachant qu’il ne reste plus qu’une seule journée à disputer avant la fin de ce championnat amateur.

Le club de l’acteur canado-américain est donc déjà qualifié en EFL League Two, le premier échelon du football professionnel en Angleterre, à partir de la saison prochaine. Alors qu’une mer de supporters tout de rouge vêtus envahissait et se propageait sur l’entièreté du terrain pour célébrer l’exploit du club de Wrexham, Ryan Reynolds montrait à ses filles la liesse populaire en visioconférence sur son téléphone portable. L’acteur connu pour ses nombreux rôles dans des blockbusters américains passait ensuite un moment avec Rob McElhenney, le co-propriétaire du club gallois, en tenant tous les deux le trophée sur la pelouse de Wrexham.

