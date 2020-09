Atalanta : Josip Ilicic voit le bout du tunnel

Attaquant slovène de l'Atalanta, Josip Ilicic reste sur une saison pleine avec 21 buts et 9 passes décisives en 34 matches. L'ancien de Palerme et de la Fiorentina n'a cependant plus porté le maillot de la Dea depuis le 11 juillet dernier et un match nul contre la Juventus (2-2). En dépression, il est retourné en Slovénie pour se ressourcer et a manqué la fin de saison avec le club de Bergame. Il n'a notamment pas pris part au quart de finale de Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain (défaite 2-1).

Le doute était permis sur la suite de sa carrière, notamment après les déclarations de son coach Gian Piero Gasperini il y a quelques jours.. «Pour le moment, il ne fait pas partie de notre équipe. Miranchuk est un joueur qui remplace la défection d'Ilicic» avait annoncé le coach transalpin. Cependant, les dernières informations de la Gazzetta dello Sport sont plus rassurantes. En effet, le Slovène est retourné au centre d'entraînement pour suivre un programme de récupération progressive. Une bonne nouvelle pour la Dea.