Atalanta : la mise au point mercato de Gian Piero Gasperini

L'Atalanta peut-elle viser encore plus haut ? Troisième du dernier championnat italien et quart de finaliste de la Ligue des Champions, l'équipe Gian Piero Gasperini veut continuer sa progression, avant de penser au Scudetto. Des ambitions livrées lors d'une conférence de presse lors de laquelle il en a profité pour évoquer le mercato estival, pour l'instant assez calme mais qui devrait s'activer avec la possible officialisation d'Aleksei Miranchuk.

Interrogé sur les dossiers chauds, le technicien bergamasque est d'abord revenu sur la situation de Josip Ilicic, mystère depuis le retour du football : « pour le moment, il ne fait pas partie de notre équipe. Miranchuk est un joueur qui remplace la défection d'Ilicic ». Il n'a cependant pas totalement fermé la porte à un retour du Slovène, tout en annonçant l'arrivée du Russe. Autre dossier chaud : le poste de gardien de but, occupé par Gollini, actuellement blessé. Et là, le coach transalpin a été plus évasif : « Pour Gollini, il faut attendre. Romero ? Nous ne faisons pas que le suivre. Il y a beaucoup d'acteurs suivis à tous les postes, pas seulement dans le but. L'Atalanta peut regarder quelque chose de plus que le dernier marché. Si vous êtes capable de donner une nouvelle énergie, ce sera mieux ». La suite de l'été risque donc d'être bien fournie pour le club bergamasque.