Israël - France : la sortie remarquée d’Aurélien Tchouameni sur Didier Deschamps

Auteur d’une très belle performance dans l’entrejeu lors de la victoire des Bleus face à Israël (4-1), ce jeudi soir, Aurélien Tchouameni n’a pas caché sa joie au coup de sifflet final. Interrogé au micro de TF1, celui qui portait le brassard de capitaine en l’absence de Kylian Mbappé a, par ailleurs, avoué que le sélectionneur Didier Deschamps n’était pas totalement satisfait de la prestation du soir, notamment après le premier acte…

«J’ai pris beaucoup de plaisir à porter ce brassard avec tous les frères. Le plus important c’est ce qu’on a montré du début jusqu’à la fin. On a réussi à se montrer efficace. On a fait les efforts tous ensemble. Le coach c’est rare qu’il soit content à la mi-temps. Il va falloir se reposer, il y a un autre match qui arrive qu’il va falloir gagner. On est resté solidaire, on a réussi à monter le curseur offensivement et défensivement», a ainsi lancé le joueur du Real Madrid.