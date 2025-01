Joan Laporta se fait massacrer en Espagne !

C’est une victoire administrative que beaucoup de Barcelonais ont célébré comme un titre, Joan Laporta en tête de liste. Mercredi soir, le Conseil Supérieur du Sport, organisme rattaché au gouvernement espagnol, a donné raison au Barça et a permis au club catalan d’inscrire, provisoirement, Dani Olmo et Pau Victor en Liga. Un gros soulagement pour les joueurs, forcément, qui craignaient de passer une deuxième partie de saison blanche, mais surtout pour le président barcelonais, plus critiqué que jamais par les supporters et les médias catalans.

Dans les tribunes du stade King Abdullah, environ une heure avant le début de ce match de demi-finale de Supercoupe d’Espagne face à l’Athletic, le boss du Barça a ainsi eu un comportement pour le moins… remarqué, qui fait encore plus parler que le résultat du match. Les caméras de la télévision espagnole l’ont notamment filmé en train de faire un bras d’honneur, et selon différents médias, il se serait déchaîné dans les couloirs et dans les loges, avec des réactions très effusives. Déchaîné, il aurait notamment tapé dans des meubles, tout en criant des insultes et des insanités.

Laporta se fait dézinguer

Une attitude plus que déplacée qui lui vaut des critiques sulfureuses dans les médias espagnols. « J’ai sincèrement honte qu’il y ait des dirigeants de ce type dans le football espagnol et surtout qu’ils représentent une institution aussi historique et aussi grande que le FC Barcelone, qui ne mérite pas qu’une personne comme celle-ci soit en ce moment à la tête du navire », s’est par exemple emporté Manu Carreño, présentateur de l’émission El Larguero sur la Cadena SER. « Si le foot espagnol était sérieux, Laporta ne serait plus président du Barça dès demain », s’est emporté un autre journaliste. « Si j’étais supporter du Barça, j’aurais honte », a pour sa part lancé Carlos Herrera sur la Cadena COPE. Des médias qui ne manquent pas de rappeler que cette situation avec Olmo et Victor a avant tout été créée par Joan Laporta et son mauvais travail.

Il se fait même cartonner dans la presse pro-Barça. « Laporta a beau penser qu’il s’agit d’une victoire pour lui et pour son conseil d’administration, la mauvaise gestion était d’une telle ampleur qu’elle devrait l’amener à une profonde réflexion. De plus, même si tout se termine bien et que ce scandale qui plane dans le football espagnol n’a pas de conséquences négatives sur le Barça, les dommages à la réputation qu’il a causés au club et au président vont laisser des traces. S’il ne le voit pas de cette façon, il a un problème », peut-on lire dans un article très piquant du média Sport. C’est plutôt clair…