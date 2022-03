Affaire de la sextape : Karim Benzema au tribunal cet été

Reconnu coupable de « complicité de délit et de tentative de chantage », et condamné à un an de prison avec sursis ainsi qu'à 75 000 euros d'amende par le tribunal de Versailles en novembre dernier dans l'affaire de la sextape de Mathieu Valbuena, Karim Benzema avait décidé de faire appel de cette sanction. L'attaquant français de 34 ans devrait faire son retour au tribunal le 30 juin, comme révélé par Le Monde, alors l'audience se prolongera jusqu'au 1er juillet 2022, comme indiqué par une source judiciaire à l'AFP ce mardi.

La suite après cette publicité

Le serial buteur du Real Madrid comparaîtra devant la 9ème chambre correctionnelle de la cour d’appel de Versailles, précise le quotidien français. Les autres prévenus ayant choisi de ne pas faire appel de leur condamnation en première instance, Karim Benzema sera le seul à être entendu par le tribunal de Versailles cet été. Une date qui tombe à pic, juste après les rencontres en Ligue des nations avec l'équipe de France, alors que la Coupe du monde 2022 se déroulera au Qatar du 21 novembre au 18 décembre prochain.