José Fonte fait ses adieux au LOSC

Après 5 belles années dans le nord de la France, José Fonte quitte le LOSC. Arrivé en 2018 après une courte expérience en Chine, le défenseur portugais aura marqué l’histoire récente de Lille, remportant notamment un titre de champion en 2021. En fin de contrat, l’ancien des Saints va retourner au pays, du côté de Braga, pour très certainement terminer sa carrière. Sur Instragam, José Fonte a publié un long message poignant destiné aux supporters lillois.

«Je peux dire avec fierté que je vous ai donné le meilleur de moi-même, jusqu’à la dernière seconde. J’ai essayé d’avoir une influence positive, d’être un grand professionnel, de pousser tout le monde dans la même direction… vers le succès. Ensemble, nous avons réussi», peut-on lire. «Les Lillois, je ne vous oublierai jamais… Je vous suis éternellement reconnaissant pour votre amour, votre appréciation et votre respect. Merci au Lille Olympique Sporting Club et à la ville de Lille, j’espère vous avoir bien représentés et vous avoir rendus fiers. Merci… et à un jour dans les rues du Vieux Lille ou au SPM. Allez Le Losc», conclut le Portugais de 39 ans. Après Jonathan Bamba, les Dogues disent au revoir à un joueur qui n’aura jamais triché durant son passage au club.

