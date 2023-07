LOSC : José Fonte va filer à Braga

Clap de fin entre José Fonte et le LOSC ! Libre de s’engager où il le souhaite après la fin de son contrat avec le club nordiste, le solide défenseur portugais devrait s’offrir un dernier challenge à 39 ans puisqu’il a décidé de rejoindre le SC Braga.

Après plus d’une décennie d’exil, ponctué par des passages en Angleterre (Crystal Palace, Southampton, West Ham), en Chine (Dalian Yifang) et dernièrement en France, l’ex-rempart des Dogues avec lesquels il a disputé un total de 195 rencontres pour 10 buts, a opté pour un retour au pays. Il est attendu lundi pour passer la traditionnelle visite médicale avant de s’engager pour une saison en faveur de la formation lusitanienne, troisième de Liga BWin cette saison et qualifiée pour le troisième tour de qualification de la Ligue des champions. Entre-temps, José Fonte aura remporté un titre de champion de France et le Trophée des champions avec Lille en 2021.

