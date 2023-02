Borussia M’Gladbach : le directeur sportif annonce le départ de Marcus Thuram

Marcus Thuram réalise une saison très intéressante en Allemagne du côté du Borussia Mönchengladbach. Ses performances commencent à arriver aux oreilles des plus grands clubs qui envisagent de recruter l’international tricolore (neuf sélections). D’autant plus que le contrat du polyvalent attaquant avec le club allemand expire en juin prochain. De nombreuses équipes de premier plan, comme l’Inter Milan et le FC Bayern, se sont intéressées par le passé et devraient revenir à la charge pour le puissant attaquant français qui a marqué 14 buts et délivré 4 passes décisives cette saison toutes compétitions confondues.

L’avenir de Marcus Thuram semble s’écrire loin du Borussia Mönchengladbach. Le directeur sportif du club allemand, Roland Virkus, a notamment évoqué l’avenir de l’attaquant français en Allemagne lors d’une interview accordée à Sport1. «Pour Marcus Thuram, nous avons fait des efforts. Nous devons l’accepter si des clubs encore plus grands se dirigent vers Marcus. Le fait que des joueurs nous quittent gratuitement n’est pas une situation positive et je ne peux pas non plus l’enjoliver» a confié amer le dirigeant allemand. Arrivé en 2019 en provenance de Guingamp, Marcus Thuram est arrivé à un tournant de sa carrière. Devenu un joueur qui compte à Gladbach, il devrait maintenant passer à l’étape suivante.

