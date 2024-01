Stéphane Mbia va rejouer en France !

Six ans après son passage à Toulouse, Stéphane Mbia va renier en France ! Le milieu de terrain camerounais de 37 ans n’a plus rejoué de match officiel depuis son départ du club turc de Tuzlaspor en 2022. Et c’est en National que l’ancien Marseillais est attendu.

Selon So Foot, Mbia va s’engager en faveur de Châteauroux, 16e sur 18 du classement du National. Englué dans une crise sportive et financière très importante, le club castelroussin a réussi à s’offrir une recrue gratuite qui signerait un bail de six mois plus une année supplémentaire en option.