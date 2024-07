Mercato : Nice à fond sur le chantier de la défense

On peut être la meilleure défense de Ligue 1 depuis plusieurs saisons et envisager un remodelage de son arrière garde. C’est en tout cas le souhait de Franck Haise et de Florian Maurice. Tout d’abord, il va falloir remplacer le pilier, le roc de la défense du Gym, Jean-Clair Todibo. S’il n’est pas parti, le défenseur international tricolore dispose d’un bon de sortie et voit plusieurs clubs s’intéresser à lui à commencer la Juventus Turin ou l’AC Milan.

Autre cadre potentiellement remplaçable, Dante. Toujours aussi impérial du haut de ses 40 printemps, Nice se doit de renforcer son arrière garde, notamment avec les échéances européennes du club azuréen. Et les pistes sont nombreuses depuis l’ouverture du mercato estival, du très expérimenté Jonathan Gradit (RC Lens) à Taden Mengi, le défenseur anglais de Luton Town. Ces derniers jours, Nice a avancé ses pions pour Maxence Lacroix.

Nice avance pour Maxence Lacroix et a fait une offre pour Jonathan Clauss

Le défenseur français du VFL Wolfsbourg est un cadre du club allemand depuis 4 saisons et une valeur sûre de la Bundesliga (111 matches disputés - 6 buts). Formé à Sochaux, Lacroix est un joueur très solide physiquement, présent dans les duels, très rapide et qui dispose d’un bon sens du placement et d’une belle vision du jeu. Autant de qualités qui séduisent le Gym. Mais le défenseur né à Villeneuve-Saint-Georges est estimé à 20 M€ sur Transfertmarkt. Si la défense centrale risque de connaître quelques mutations cet été, un latéral droit est également espéré.

Jordan Lotomba et Antoine Mendy sur le départ, le Gym se doit de recruter à ce poste-là. Comme nous vous le révélions, Saël Kumbedi (OL) a été observé, mais celui qui pourrait contenter tout le monde s’appelle Jonathan Clauss. L’international tricolore, qui n’a pas disputé la moindre minute avec la France à l’Euro, est sur le départ, mais n’a pour l’instant pas de piste concrète hormis celle menant à Nice. Selon nos informations, une première offre a été soumise à l’OM, mais trop basse pour contenter le board marseillais…