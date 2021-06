L'Olympiakos dévoile le maillot domicile de la saison 2021-2022

Après une superbe saison et un 46ème titre de champion de Grèce remporté haut la main devant le PAOK Salonique, le club du Pirée dévoile son nouveau maillot domicile conçu par adidas. L'Olympiakos fait partie des rares clubs à arborer les mêmes couleurs depuis de nombreuses décennies et depuis son arrivée en 2015, la marque allemande n'a fait que s'appuyer sur la longue histoire de l'entité d'Athènes.

Dans la plus pure tradition du club fondé en 1925, c'est une nouvelle tunique aux bandes verticales rouges et blanches qui attend Mathieu Valbuena et Youssef El Arabi à la rentrée. Contrairement à certaines saisons, le rouge ressort tout de même plus que le blanc en se présentant sur les manches, le sponsor maillot ainsi que les logos du club et de l'équipementier alors que les trois bandes adidas qui recouvrent les épaules sont blanches, tout comme le bout des manches.