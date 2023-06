Le Real Madrid risque de perdre une autre star cet été !

La suite après cette publicité

En Espagne, tout le monde pensait que ce mercato allait être assez calme pour les Merengues, dans le sens des départs comme des arrivées. Mais finalement, le Real Madrid risque même d’être le principal animateur de ce marché estival. Et pour cause, il y a eu des départs qui n’étaient pas forcément attendus, à l’image de Karim Benzema, Marco Asensio, ou même Eden Hazard et Mariano Diaz. Dani Ceballos et Nacho Fernandez, aussi en fin de contrat, devraient suivre.

Autant dire qu’il va falloir recruter pour remplacer tout ce beau monde, et il y a déjà eu toute une ribambelle de noms sortis dans la presse, à l’image de Joselu, Harry Kane ou Kai Havertz, dont l’arrivée serait proche de se conclure. Des recrues offensives principalement, mais il est fort possible que Florentino Pérez et José Angel Sanchez doivent aussi recruter dans l’entrejeu ces prochaines semaines…

Le Real à l’écoute

Et pour cause, Relevo indique que Fede Valverde n’est plus considéré comme intransférable par la direction du Real Madrid. L’Uruguayen, désormais titulaire indiscutable, a connu une saison un peu plus difficile au niveau des performances. C’est un joueur plutôt bankable, et le Real Madrid sait que des offres intéressantes pourraient arriver pendant l’été. Si une proposition juteuse arrive sur le bureau de la direction, elle sera acceptée.

Souvent présenté comme un des piliers du présent et du futur du Real Madrid, à l’image de Vinicius Junior ou Éder Militão, Valverde n’est donc plus considéré comme un joueur intouchable et il sera vendu en cas de belle offre. Une information qui peut surprendre, mais avec des joueurs comme Camavinga, Tchouaméni, et les probables arrivées de Jude Bellingham et Gabri Veiga, les places vont être chères au milieu. Avis aux intéressés…