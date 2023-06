Real Madrid : ça brûle pour Kai Havertz !

La suite après cette publicité

Le Real Madrid est en train de connaître une petite saignée en ce moment. Karim Benzema a fait ses valises, tout comme Eden Hazard, Marco Asensio ou Mariano Diaz. De gros départs dans le secteur offensif qu’il va falloir combler. Si Harry Kane et Joselu semblent être les élus pour remplacer Benzema et Mariano, le Belge et l’Espagnol laissent aussi des trous plus ou moins importants…

Brahim Diaz devrait revenir pour rester, après une nouvelle saison plus que satisfaisante du côté de l’AC Milan, où il était prêté. Et dans ce rôle de milieu offensif ou d’ailier, les Merengues ont ciblé un nouveau joueur : Kai Havertz. Depuis plusieurs semaines déjà, la presse espagnole dévoile un intérêt de plus en plus prononcé pour l’international allemand.

Ce dimanche, Bild dévoile une petite bombe. Le média allemand explique que le joueur de Chelsea est très proche de rejoindre le Real Madrid, et que le transfert pourrait être annoncé relativement vite. C’est le joueur que désiraient enrôler Florentino Pérez comme Carlo Ancelotti pour renforcer le secteur offensif.

Meilleur buteur de Chelsea avec 7 réalisations cette saison, il risque de devoir partir puisque les Blues ont besoin de dégraisser, n’ayant pas de Ligue des Champions la saison prochaine. Il avait coûté 80 millions d’euros aux Londoniens il y a 3 ans, et le média ne dévoile pas les dessous financier de l’opération. Rendez-vous dans les heures à venir…