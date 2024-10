Adil Rami voulait jouer pour le Maroc

Champion du Monde 2018 avec l’équipe de France, Adil Rami aurait pu connaître un destin bien différent. Lors d’un live, l’ex-international français (36 sélections) a révélé qu’il souhaitait à la base porter les couleurs du Maroc et représenter les Lions de l’Atlas, son pays d’origine. Mais c’est Claude Puel, son coach de l’époque à Lille, qui l’a dissuadé et convaincu d’attendre sa chance en équipe de France alors que le Maroc l’avait contacté.

«J’aurais grave kiffé de jouer avec le Maroc, bien sûr. C’est une fierté. Moi, Claude Puel m’avait dit : "tu ne connais pas encore ce monde-là, prend ton temps, ne te mets aucune barrière."" Il voyait déjà en moi l’équipe de France. Mais je ne m’en rendais pas compte. Déjà je ne pouvais pas rêver d’être footballeur professionnel, ça s’était fait en 8 mois. Rêver de l’équipe de France, c’était impossible, donc je voulais jouer pour le Maroc. Et c’est là que Claude Puel me dit qu’avec tout le respect qu’il a pour le Maroc, je ne dois pas accepter pour ne pas me mettre des barrières. Et je me souviens avoir pleuré dans ma chambre, je me disais c’est Puel qui m’a lancé en pro, je ne peux pas faire le bonhomme, trop de reconnaissances. J’étais triste de fou. T’imagines si j’accepte le Maroc et qu’il ne me fait plus jouer, je suis mort moi. » Une anecdote croustillante et qui confirme aussi l’impact qu’à le choix de la sélection sur les clubs et les carrières.