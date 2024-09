LOSC-PSG | Streaming : comment regarder le match en direct

10 buts inscrits en 2 journées, le PSG est parti sur de très bonnes bases en Ligue 1. 4 buts passés au Havre puis 6 à Montpellier, le tout sans Kylian Mbappé, mais avec un Bradley Barcola en feu, un Asensio inspiré, un Dembélé déstabilisateur et un João Neves qui enchaîne les passes décisives. Luis Enrique a déjà trouvé la bonne formule pour son équipe. Tout comme le LOSC de Bruno Genesio. L’ancien entraîneur de l’OL et du Stade Rennais a repris en chemin le gros travail réalisé par son prédécesseur Paulo Fonseca et a su digérer le départ de Yoro pour bâtir un onze sacrément solide.

Pour les deux équipes, ce sont deux victoires en deux matches et le plein de confiance. Alors l’opposition s’annonce particulièrement intéressante à la Decathlon Arena Stade Pierre Mauroy dimanche à 20h45. Une rencontre qui sera arbitrée par Benoît Bastien. Et qui revêt toujours une importance spéciale pour le président du LOSC Olivier Létang, en tant qu’ancien dirigeant du PSG. Lille pourra-t-il être un réel adversaire pour le PSG cette saison ? Le club francilien, présidé par Nasser Al-Khelaïfi, sera-t-il aussi efficace offensivement que lors des deux premières journées ?

Regarder le match de foot LOSC-PSG en streaming

Pour ce match qui clôturera la 3e journée de Ligue 1, on peut s'attendre à du grand spectacle et à des buts.

Pour regarder en exclusivité ce choc de la troisième journée de Ligue 1, vous n’avez donc qu’à vous abonner à DAZN. Et la plateforme vous propose différentes offres, en fonction des budgets. La plus complète se nomme DAZN Unlimited, et vous offre tous les matches du championnat ainsi que l’ensemble du catalogue de droits (basket, UEFA Women Champions League, boxe, MMA…). Votre abonnement sera actif immédiatement et vous coûtera à partir de 29,99 euros par mois, si vous prenez un engagement sur 1 an. Sans engagement, avec donc la possibilité de résilier à tout moment, le prix de l’abonnement s’élève à 39,99 euros par mois. Rappelons que vous pouvez aussi choisir l’abonnement Supersport, avec un match de Ligue 1 par journée pour 14,99 euros par mois avec engagement (19,99 euros par mois sans engagement). De quoi regarder le championnat de France de Football sans problèmes.

Pour ceux qui possèdent une Android TV ou un ChromeCast, vous serez en mesure de streamer ce LOSC vs PSG directement sur votre téléviseur et ainsi de profiter de cette rencontre chez vous pour peu que vous ayez un Wifi haut débit (fibre ou autre) ou une connexion mobile 4G ou 5G efficace. De quoi profiter de cette affiche de Ligue 1. Pour ne rien rater des rencontres de votre championnat favori, n’hésitez plus et souscrivez à l’une des offres DAZN.

Cliquez ici pour vous inscrire sur DAZN et accéder au match PSG-Montpellier.