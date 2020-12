Real Madrid : Arsenal vole à la rescousse d'Isco !

Décidemment, Arsenal semble voir les choses en grand cet hiver. Il faut dire que, même s'ils restent sur deux succès de rang en Premier League, les Canonniers déçoivent clairement cette saison, eux qui naviguent dans la deuxième partie de tableau du championnat anglais. Une situation qui ne peut plus durer, et si on se fie aux dernières informations publiées en Espagne, le mercato est vu comme la solution pour remettre l'équipe sur de bons rails.

Dans la journée de mardi, deux noms étaient évoqués : Joan Jordan, le milieu de terrain de Séville, ainsi que Diego Costa, l'attaquant libre de tout contrat après avoir résilié avec l'Atlético de Madrid. Dans l'attente de voir si ces deux pistes pourront se concrétiser au cours du mois de janvier, voici que Mikel Arteta a coché un troisième nom...

Isco sera-t-il tenté ?

Selon le quotidien AS, Arsenal et Mikel Arteta désirent ainsi enrôler Isco. L'entraîneur de l'équipe londonienne souhaite qu'il arrive sous forme de prêt, estimant qu'il correspond parfaitement à sa philosophie de jeu. Aux dernières nouvelles, l'Andalou était cependant plus tenté par un nouveau challenge en Espagne, et ce même média expliquait il y a quelques jours que s'il devait partir, c'était pour Séville.

Ces derniers jours, Zinedine Zidane a répété à plusieurs reprises qu'il ne voulait pas de mouvements dans son effectif, souhaitant terminer la saison avec les hommes déjà en place, et les dirigeants sont également de cet avis. Reste donc à voir si ces derniers accepteront. Ils ne sont en revanche pas contre une vente lors du mercato estival, où il faudra remplir les caisses pour recruter les Galactiques tant attendus. Dès juin prochain, les Madrilènes pourront accepter des offres de 20 millions d'euros. Affaire à suivre...