Mercato : Mikel Arteta vise deux joueurs pour sauver la saison d'Arsenal

La nomination puis les débuts de Mikel Arteta sur le banc de touche des Gunners s'étaient accompagnés d'une certaine vague d'enthousiasme du côté des fans des Canonniers. Arrivé avec de nouvelles idées, le disciple de Pep Guardiola avait réussi à ce que son équipe produise de belles choses lors de sa nomination en décembre dernier. Il avait même remporté la FA Cup, puis le Community Shield en fin de saison. Mais cet exercice 2020/2021 est loin d'être glorieux…

Les Londoniens pointent à une triste quinzième place, avec seulement cinq victoires en quinze rencontres de championnat. Des résultats inconcevables pour un club avec un tel prestige. Et comme souvent dans ces cas là, du moins aux yeux des dirigeants et de l'entraîneur, la solution se trouve sur le mercato. D'après divers médias européens, l'entraîneur basque aurait ainsi ciblé deux joueurs qui pourraient lui permettre de redresser la barre.

Un attaquant et un milieu pour remettre l'équipe dans le droit chemin

Le premier d'entre eux est bien connu, puisqu'il s'agit de Diego Costa. L'attaquant hispano-brésilien est désormais libre de tout contrat. Comme l'explique AS, Arsenal est particulièrement chaud, et l'Atlético ne verrait aucun problème à ce qu'il rejoigne les Gunners, qui ne sont pas un rival direct, alors qu'ils ne veulent pas qu'il signe avec un club de Liga. Diego Costa retrouverait Londres et un championnat qu'il connaît bien suite à son passage réussi par Chelsea, qui a pris fin à cause d'une mauvaise relation avec Antonio Conte.

Le deuxième est un peu moins connu du grand public, mais est une valeur sûre de la Liga depuis des années maintenant. Selon le Sun, il s'agit de Joan Jordan, le milieu de terrain de 26 ans de Séville. Indiscutable sous les ordres de Julen Lopetegui, son profil de joueur box to box, aussi utile sur les séquences défensives qu'offensives, peut coller au championnat anglais. Sa clause libératoire s'élève à 60 millions d'euros, mais les dirigeants sévillans pourraient commencer à discuter d'une vente à partir de 35 millions d'euros, toujours selon la publication anglaise. Pas de doutes, on va sortir le chéquier à Arsenal cet hiver...