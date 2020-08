FC Barcelone-Bayern Munich : les compositions officielles

Seul quart de finale qui oppose des équipes déjà titrées dans cette compétition, le match entre le FC Barcelone et le FC Bayern, 5 Ligue des champions chacun, a des allures de finale. A 21h, dans l'antre de Benfica, les Blaugranas auront le rôle de l'outsider, au vu d'une saison pour le moment blanche. En face, les Bavarois s'avancent en favori de ce "final 8", machine de guerre titrée en Bundesliga et vainqueur de la Coupe d'Allemagne.

FC Barcelone

Pour ce duel, Quique Setién compte évidemment sur Marc-André ter Stegen, son dernier rempart. Pour le protéger, une ligne de quatre, de droite à gauche, Nelson Semedo, Gerard Piqué, Clément Lenglet et Jordi Alba. Dans le cœur du jeu, c'est un quatuor qui sera chargé de contenir les assauts allemands. Sergio Busquets est accompagné de Sergi Roberto et Frenkie de Jong, alors que l'ancien bavarois Arturo Vidal évoluera un cran plus haut. Devant, Antoine Griezmann est sacrifié et le duo Messi-Suarez titularisé.

FC Bayern

Au Bayern, Hans-Dieter Flick titularise Manuel Neuer, derrière une défense à quatre, avec de droite à gauche, Joshua Kimmich, Jérôme Boateng, David Alaba et Alphonso Davies. Leon Goretzka et Thiago Alcantara évoluent eux dans le cœur du jeu. À l'animation sur les ailes, Ivan Perisic, préféré à Kingsley Coman, et Serge Gnabry sont présents. Thomas Müller épaule quant à lui l'incontournable Robert Lewandowski, auteur de 53 buts toutes compétitions confondues cette saison.

Les compositions d'équipes :

FC Barcelone : ter Stegen - Semedo, Piqué, Lenglet, Alba - Sergi Roberto, Busquets, de Jong, Vidal - Messi, Suarez

FC Bayern : Neuer - Kimmich, Boateng, Alaba, Davies - Goretzka, Thiago Alcantara - Gnabry, Müller, Perisic - Lewandowski