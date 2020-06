Serie A : la Juventus écrase Lecce et continue de faire la course en tête

Dans le cadre de la 28ème journée de Serie A, la Juventus accueillait Lecce à l'Allianz Stadium. Victorieux (2-0) à Bologne lundi dernier, les hommes de Maurizio Sarri pouvaient prendre le large en tête du championnat en cas de succès ce soir. Dix-huitième au classement après la gifle reçue à domicile face à l'AC Milan (1-4), Lecce visait un exploit pour sortir de la zone rouge. Pour ce match, Maurizio Sarri alignait un 4-3-3 avec ses deux Français Adrien Rabiot et Blaise Matuidi (dans une inhabituelle position d'arrière gauche). Une rencontre qui prenait une mauvaise tournure pour Lecce au bout de 32 minutes de jeu, avec l'expulsion de Lucioni. Et, peu de temps après le retour des vestiaires la sentence tombait.

Paulo Dybala d'abord, bien servi en retrait par Cristiano Ronaldo, enroulait une merveille de frappe du gauche de l'entrée de la surface qui terminait sa course dans la lucarne gauche de Gabriel (1-0, 53e). Puis, Ronaldo, passeur sur le premier but, se muait en buteur dix minutes plus tard en transformant un penalty qu'il avait lui même provoqué en devançant Luca Rossettini (2-0, 61e). Rentré à la 77e minute de jeu, en lieu et place de la Joya, Gonzalo Higuain enfonçait Lecce en convertissant une offrande de Ronaldo, encore (3-0, 84e). Avant que De Ligt n'ajoute son nom au tableau de l'affichage en passant devant Rossettini décidément dans une bien mauvaise soirée (4-0, 86e). Grâce à son 22ème succès de la saison, la Vieille Dame comptait désormais sept longueurs d'avance sur la Lazio au classement.

Retrouvez le classement de la Serie A ici.