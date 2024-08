Le FC Barcelone lance de folles accusations pour Nico Williams

«Salut les Athleticzales ! Je suis de retour et je suis impatient de démarrer la nouvelle saison. Allez l’Athletic !», a déclaré hier Nico Williams lors d’une vidéo publiée sur le compte X de l’Athletic Bilbao. Courtisé ardemment par le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone, l’international espagnol a scellé son sort et son mercato en personne. Dans la foulée, Marca a dévoilé les raisons qui ont poussé le joueur de 22 ans à poursuivre l’aventure au sein de son club de cœur.

Ainsi, la publication ibérique a précisé que Nico Williams a jugé que c’était le meilleur choix pour sa progression sportive. De plus, il estime qu’il sera bien rémunéré à Bilbao, un club qui lui offrait certes moins d’argent que Paris, mais où il se sent bien entouré de ses proches. Enfin, son agent n’a pas essayé de le convaincre de s’en aller à tout prix et lui a donc laissé le choix. Pour toutes ces raisons, la balance a logiquement penché en faveur du choix du cœur.

Sauf que tout cela ne serait qu’une mascarade selon Esport3. Le média catalan révèle que le FC Barcelone a été très surpris, voire "choqué" par la vidéo publiée hier. Les dirigeants blaugranas estiment que le joueur de 22 ans a été forcé à tourner cette vidéo. Esport3 évoque des pressions notamment d’Ernesto Valverde, ainsi que de la famille du joueur, notamment son frère Iñaki Williams, qui ne veut toujours pas se séparer de lui.

On lui a rappelé qu’il a la possibilité de jouer la Ligue Europa et de se qualifier pour la finale de la compétition, qui se jouera à San Mamés. Les Culés sont ainsi persuadés que la signature Nico Williams est encore possible cet été. C’est ce qu’a affirmé une source au sein du secrétariat technique du FCB au média catalan. Les dirigeants savent que le joueur veut évoluer aux côtés de Lamine Yamal et surtout qu’il veut défendre les couleurs du Barça. Les Culés s’accrochent donc à cela et vont tout faire jusqu’à la fin du mercato. Pour eux, cette vidéo n’était qu’une simple mise en scène. La suite au prochain épisode donc…