Real Madrid : les mots forts de Xabi Alonso

Xabi Alonso débute sa nouvelle aventure au Real Madrid. Après avoir été joueur puis entraîneur chez les jeunes, l’ancien milieu de terrain va diriger l’équipe fanion de la Casa Blanca. Présenté à la presse ce lundi, l’ancien coach de Leverkusen a commencé par un discours. «Bonjour. C’est sans aucun doute un jour très spécial pour moi. Un jour dont je me souviendrai à vie. Je suis très heureux d’être ici, dans ce que je considère comme mon chez-moi. Le lien avec le Real Madrid n’a jamais cessé d’exister, et depuis que je suis entré à Valdebebas il y a une heure et demie, ce sentiment est revenu à la normale. J’ai le sentiment que c’est le début d’une nouvelle ère. Florentino, merci beaucoup pour ta confiance. Je sens que les supporters, les supporters du Real Madrid, sont impatients d’entamer cette nouvelle ère, de grandir et d’écrire l’histoire de ce club encore plus riche. Merci également à ma famille, qui me soutient toujours.»

Ensuite, il a eu quelques mots pour son prédécesseur, Carlo Ancelotti. «Avant d’aborder la nouvelle ère, je ne veux pas oublier celle qui vient de s’achever. Carlo était mon entraîneur, une personne formidable et d’une influence considérable. Sans son talent, je ne serais probablement pas là. Je reprends son flambeau et je perpétue son héritage avec honneur et fierté. J’espère être à la hauteur des attentes et mener le club au plus haut. Nous entrons dans une nouvelle ère où je sens le club et les supporters unis. Nous avons une grande équipe, des joueurs fantastiques et un très bon potentiel. Cela me donne des raisons de revenir ici avec beaucoup d’énergie et d’enthousiasme. Nous sommes convaincus de pouvoir accomplir des choses importantes, dignes du Real Madrid et de ses Coupes d’Europe. Nous voulons rendre les supporters fiers, transmettre des émotions et de la joie. Nous voulons que les gens viennent au stade pour s’amuser. Si nous parvenons à susciter cet enthousiasme, nous aurons une force inébranlable. Nous sommes convaincus de pouvoir accomplir de grandes choses. Merci beaucoup. Hala Madrid.» Il a terminé cette première partie de sa présentation en prenant la pose avec le maillot du club.