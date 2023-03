Italie : Mario Balotelli recadre sèchement Roberto Mancini

«En attaque, nous avons des problèmes mais pas parce qu’il n’y a pas de talents. Mais ils doivent jouer et ils ne jouent pas», ces propos du sélectionneur Roberto Mancini, la semaine dernière, n’ont pas laissé indifférents en Italie. Un débat qui fait aussi rage depuis la convocation de l’Argentin Mateo Retegui, né et évoluant en Argentine, qui a été naturalisé italien depuis peu.

La suite après cette publicité

Pour Mario Balotelli, international italien (36 sélections, 14 buts), cette déclaration ne passe pas du tout et semble pointer du doigt son ancien coach protecteur (Inter, Man City, Italie) : «Les attaquants en Italie répondent toujours présents et ils sont en forme… Faites-moi confiance. Le regret est le sentiment de ceux qui périodiquement n’apprennent pas leur leçon et y arrivent, quand tout se termine, tout est parti mais qui n’y arrivera tout simplement jamais», a alors balancé l’attaquant du FC Sion, dans sa story Instagram.

À lire

Italie : Mateo Retegui, la curieuse nouvelle attraction offensive de Roberto Mancini