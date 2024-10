Le retour triomphal de la Colombie sur la scène internationale

Après une absence remarquée lors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, la Colombie est en pleine résurgence et se prépare à retrouver les sommets du football international. Actuellement, deuxième du groupe de qualification sud-américain pour le Mondial 2026, à quelques points seulement de l’Argentine de Lionel Messi, la "Tricolor" renoue avec ses ambitions, portée par une nouvelle génération de talents et des cadres qui retrouvent leur meilleur niveau.

La rencontre contre le Chili, lanterne rouge du groupe, ce soir, devrait confirmer cette tendance positive. James Rodríguez, ancien de Monaco et du Real Madrid, est aujourd’hui l’une des figures de ce renouveau. Après une période difficile marquée par des blessures, il a retrouvé sa forme et son influence sur le terrain. À ses côtés, Luis Díaz, attaquant de Liverpool, apporte son dynamisme et sa capacité à déstabiliser les défenses adverses.

Néstor Lorenzo, « l’inconnu » aux manettes

Si sur le terrain, la plupart des joueurs évoluent en ce moment, dans des grands noms du football européen, le chef d’orchestre de cette glorieuse troupe n’est cependant pas si connu que cela. Néstor Lorenzo, arrivé sur le banc de touche de la sélection en juillet 2022, a d’abord surpris de nombreux observateurs du football local lors de sa nomination. On lui reprochait alors son manque d’expérience.

En effet, sa première, et seule, véritable expérience de coach, fut une saison à Melgar au Pérou, entre 2021 et 2022, où il avait atteint les quarts de finale de la Copa Sudamericana. Lorenzo avait, auparavant, été adjoint sur les bancs de l’Argentine, des Tigres de Monterrey, mais également de la Colombie (entre 2012 et 2019). Au poste d’assistant, il obtiendra toutefois une solide expérience du football sud-américain et international, critère, semble-t-il, essentiel à sa nomination comme numéro chez les Tricolores.

Deux ans après sa venue, Néstor Lorenzo ne fait plus jaser la presse et les fans, bien au contraire. La Colombie a réalisé une folle série de 28 matchs sans défaites avec lui, un record pour le pays. Sous ses ordres, la nation a su s’imposer contre des équipes importantes de la scène mondiale, tels que l’Allemagne, le Brésil, l’Uruguay ou encore l’Espagne. L’invincibilité ne prit fin qu’en finale de la Copa América, en juillet dernier, après une défaite en prolongation contre l’Argentine (1-0).

Capitaliser sur la Copa América

Le parcours dans cette compétition mythique est aussi l’une des preuves du renouveau colombien. Une compétition, presque sans faute, qui avait propulsé la Colombie en finale. Elle n’avait, pour rappel, atteint que deux fois la plus haute marche, pour une défaite en 1975 et une victoire en 2001 contre le Mexique. «Aujourd’hui, Néstor Lorenzo a redonné confiance à l’équipe nationale et s’est imposé comme entraîneur de grande expérience. Il a débarqué sur le banc colombien en tant qu’inconnu et a gagné l’affection des supporters», note le quotidien colombien El Tiempo. Autre symbole du renouveau de la sélection, cette Copa América servira probablement de base aux futurs travaux de Lorenzo.

«Nous avons toujours essayé de respecter le style du football colombien. J’aime le bon football, j’ai été formé dans un club qui est connu comme l’un des meilleurs centres de formation du monde, Argentinos Juniors, qui est comme Envigado ici, a produit des joueurs très talentueux. Il faut également s’appuyer dessus» a expliqué le tacticien, apportant quelques pistes sur le futur possible de la sélection. De quoi entrevoir un avenir radieux pour les prochaines années.