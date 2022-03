Karl-Heinz Rummenigge met le doigt sur le problème du PSG

Quelques semaines après le fiasco du Paris Saint-Germain à Madrid (éliminé dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions à l'issue d'un scénario renversant lors du match retour), l'ancien président du conseil d'administration du Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge, est revenu sur cette amère soirée pour Paris et glisse quelques conseils au club de la capitale dans les colonnes du quotidien L'Equipe.

Élogieux envers Nasser al-Khelaïfi et QSI, l'ex dirigeant rappelle notamment que l'actuel président du PSG est jeune, que le projet aussi, et prône surtout la patience. Il s'intéresse également au fonctionnement interne du sportif et pointe un problème fondamental : «il faut inclure l'entraîneur dans les décisions stratégiques tout en développant une philosophie de jeu qui corresponde à l'ADN du club. Le président, le directeur sportif et le coach doivent être ensemble dans le projet. Paris a besoin de continuité à tous les étages et pour y parvenir, il faut un technicien qui assure l'équilibre». À bon entendeur.