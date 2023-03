Serie A : la Lazio renverse la Roma dans un derby bouillant

C’est un classique du Calcio. Avant de proposer le derby d’Italia entre l’Inter et la Juve ce soir, la Serie A s’est offert un apéro bouillantissime avec ce Derby della Capitale entre les deux clubs romains ce dimanche, lors de la 27ème journée du championnat italien. La Lazio jouait symboliquement à domicile contre l’AS Roma, dans le Stadio Olimpico que se partagent habituellement les deux écuries romaines. Les traditionnelles intensité, agressivité, tension et échauffourées n’ont pas manqué à l’appel. Et une chose est sûre : s’il n’y a pas eu de but dans le premier acte, l’entame a été très mouvementée avec pas moins de 17 fautes cumulées sifflées par l’arbitre Davide Massa à la pause. D’ailleurs, le défenseur des Giallorossi, Roger Ibañez a rapidement été averti de deux cartons jaunes (8e, 32e), synonyme d’expulsion. Plusieurs arrêts de jeu et provocations ont également eu lieu au cours de la première période, notamment entre les deux bancs qui ont obligé Monsieur Massa à renvoyer certains membres des staffs.

Dans le second acte, les joueurs de Maurizio Sarri ont continué de pousser face à leurs rivaux réduits à dix et c’est Mattia Zaccagni qui est venu placer un formidable plat du pied pour ouvrir le score (65e) dans une ambiance toujours aussi tendue et électrique. Voilà ce qui est bien assez suffisant pour maîtriser et battre la Roma (1-0). Au classement, la Lazio grimpe provisoirement à la 2ème place avant le match de l’Inter ce soir, tandis que son rival romain de l’AS Roma reste à la 5ème position ex-aequo, suite au revers de l’AC Milan contre l’Udinese ce weekend. Après la trêve internationale, les Biancocelesti se déplaceront en Lombardie pour affronter le curieux promu de l’AC Monza. Les Giallorossi, quant à eux, accueilleront la Sampdoria, toujours en grand danger de relégation, au cours de la prochaine 28ème journée.

