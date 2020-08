Mercato : Montpellier a trouvé son futur gardien

Face au départ de Gerónimo Rulli (28 ans), revenu à la Real Sociedad de son prêt, le Montpellier HSC se devait de trouver un nouveau numéro un devant Dimitry Bertaud (22 ans) et Matis Carvalho (21 ans). Et celui-ci semble tout trouvé. Malgré la rumeur Stéphane Ruffier, c'est le gardien suisse du FC Bâle Jonas Omlin (26 ans) qui devrait prochainement débarquer dans l'Hérault comme l'explique RMC Sport.

Joint par le média, Laurent Nicollin, le président du MHSC, a confirmé l'intérêt : «on a eu un retour de Bâle hier soir. On a renvoyé une proposition ce matin, on n’est pas loin de trouver un accord. Jonas souhaite nous rejoindre donc on devrait rapidement trouver la solution. Ça devrait se décanter aujourd’hui. J’espère que Jonas sera le plus tôt chez nous pour passer sa visite médicale.»