FIFA : l'édition 2020 de « The Best » annulée

Les meilleurs joueurs de la planète ont l'habitude d'être en concurrence pour le trophée The Best décerné par la FIFA. Vainqueur l'an dernier, Lionel Messi ne pourra pas remettre son titre en jeu. En raison de la pandémie de coronavirus, l'instance qui dirige le football international a décidé de jouer la carte de la sécurité et a ainsi annulé l'édition 2020 comme le fait savoir Marca.

Le quotidien espagnol ajoute que plusieurs autres distinctions pourraient être également annulées pour cette année 2020. L'arrêt annoncé du football en France handicape des joueurs comme Kylian Mbappé ou Neymar, qui ne rejoueront pas avant le mois d'août. C'est le cas pour le Soulier d'or, récompensant le meilleur buteur européen chaque saison. Affaire à suivre.