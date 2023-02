MU : Erik ten Hag s’enflamme pour Anthony Martial

La suite après cette publicité

Après une saison galère ponctuée par un prêt raté au FC Séville (9 matches de Liga, 0 but), Anthony Martial retrouve des couleurs cette saison à Manchester United. Buteur dix minutes après son entrée en jeu ce mercredi, lors de la victoire des Red Devils face à Nottingham Forest (2-0), en demi-finale retour de League Cup, le Français a convaincu Erik ten Hag.

«On a toujours besoin de qualités différentes dans une équipe en fonction des matchs, mais Anthony Martial peut créer quelque chose avec ses mouvements incessants, son utilisation du ballon, son intelligence et sa finition. Nous verrons s’il conserve cet état de forme et ne rechute pas, mais je suis sûr qu’un attaquant comme lui ne peut qu’améliorer notre équipe"», a déclaré le technicien batave après la rencontre. Buteur à 6 reprises cette saison, en 14 rencontres, Martial s’avère être un second couteau plus que fiable. Étant donné que Manchester United est encore engagé sur tous les tableaux, l’international tricolore devrait de nouveau avoir sa carte à jouer en deuxième partie de saison.

À lire

Manchester United met la main sur Sabitzer !