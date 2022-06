Reims pense à Mostafa Mohamed

Il a longtemps été espéré par l'AS Saint-Étienne en janvier 2021. Mostafa Mohamed (24 ans) pourrait finalement bien découvrir la Ligue 1 dans les prochaines semaines. En effet, selon nos informations, l'attaquant égyptien, qui appartient à Galatasaray (où il évolue depuis 1 an et demi) est dans les petits papiers du Stade de Reims mais aussi du TFC. L'objectif est de le récupérer sous forme de prêt. À l'étranger, Schalke 04 et des clubs espagnols sont également intéressés.

L'ancien du Zamalek a eu une saison riche où il a atteint la finale de la Coupe d'Afrique des Nations avec l'Égypte. Titulaire avec son pays, il facture un bon bilan depuis son arrivée en Turquie avec 18 buts et 5 offrandes sous le maillot rouge et jaune. Cet Hiver, le club stambouliote a levé l'option d'achat pour s'attacher les services du pharaon pour les 3 prochaines saisons. Une transaction qui aura coûté au total 5,5 millions d'euros au géant.